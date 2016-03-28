Сайты города Дмитрова

Историческая справка по городу Дмитрову

В 65 км. к северу от Москвы расположился древний город Дмитров. В 2004 году он отметил свое 850-летие. Сегодня Дмитров - один из важных промышленных центров Московской области. Современные постройки удачно сочетаются с памятниками архитектуры - свидетелями многовековой истории Дмитрова.

История Дмитрова начинается с кремля. Земляной вал протяженностью 960 м с проходами на месте ворот - все, что дошло до наших дней от укрепленного феодального города Дмитрова, основанного Юрием Долгоруким более восьми столетий назад. Небольшой город Дмитров, расположившийся в заболоченной низине на берегах реки Яхромы, несмотря на переживаемые им разорения, постепенно рос и развивался, обрастая улицами и слободами. Большое значение для Дмитрова имело его включение в 1364 г. в состав Московского княжества. С тех пор его история тесно связана с Москвой. В 65 км. к северу от Москвы расположился древний город Дмитров. В 2004 году он отметил свое 850-летие. Сегодня Дмитров - один из важных промышленных центров Московской области. Современные постройки удачно сочетаются с памятниками архитектуры - свидетелями многовековой истории Дмитрова.История Дмитрова начинается с кремля. Земляной вал протяженностью 960 м с проходами на месте ворот - все, что дошло до наших дней от укрепленного феодального города Дмитрова, основанного Юрием Долгоруким более восьми столетий назад. Небольшой город Дмитров, расположившийся в заболоченной низине на берегах реки Яхромы, несмотря на переживаемые им разорения, постепенно рос и развивался, обрастая улицами и слободами. Большое значение для Дмитрова имело его включение в 1364 г. в состав Московского княжества. С тех пор его история тесно связана с Москвой. Читать далее >>

Гимн города Дмитрова

Стихи Станислава Волкова. Музыка Натальи Финк Стихи Станислава Волкова. Музыка Натальи Финк

