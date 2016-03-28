|
|
Сайты города Дмитрова
|
|
|
1. ФК «Дмитров» вновь стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola»
13 сентября в Казани завершился всероссийский футбольный турнир «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в старшей возрастной группе. Триумфатором, как и два года назад, стал футбольный клуб «Дмитров». Юные футболисты получили не только чемпионский кубок, но и главный приз турнира — сертификат на поездку в международный футбольный лагерь COPA Coca-Cola.
16.09.2016
2. Трогай, люби, корми, общайся! Это здорово.
В нашем приятном городе Дмитров теперь каждое утро открывает двери и радует своих гостей самый настоящий стационарный контактный зоопарк по имени «Зёбра». Уютное место, где можно увлекательно провести досуг с детками
03.05.2016
3. Всемирный день поэзии отметили в музее-заповеднике "Дмитровский Кремль"
26 марта в музейной гостиной музея-заповедника "Дмитровский кремль" прошел творческий вечер "О, весна без конца и без краю…", посвященный этому празднику. На мероприятии выступали поэты, прозаики и музыканты из литературных объединений Дмитрова: "Студия "Автор" и "Дмитровские зори", а также гости из Москвы - представители музыкальной школы нового поколения "Голос Земли"
28.03.2016
|
Фестиваль народного танца
10 сентября Начало 12:00
День города Дмитрова
10 сентября
Яблочный спас в Дмитрове
17 августа Начало 15:00
Игровая программа "Сладкая жизнь"
14 августа Начало 12:00
Танцевальный батл "Жаркое Лето 2016!"
13 августа Начало 11:00
На стадионе “Локомотив” г. Дмитрова состоится районный спортивный праздник “День физкультурника”
13 августа Начало 10:30
Концерт городского поселения Икша
13 августа Начало 13:00
Цветик — семицветик
11 августа Начало 12:00
Игровая программа "Готов к труду и обороне"
11 августа Начало 11:00
Танцевальный мастер-класс "Свобода движения"
30 июля Начало 17:00
|
|
Кровати Экокожа в Москве
Ремонт, отделка квартир, домов, офисов. Частично или од ключ.
Матрасы ОкЛайт Базис
Танцовщица
Матрас Eco Roll Slim в Санкт-Петербурге
Свободные площади в аренду или совместное производство!
Оконный Маркет в Дмитрове
Матрас Roll Стандарт 10 Латекс Эко
Матрасы 140х200 недорого акции г. Москва
Подушка Классическая Большая в Санкт-Петербурге
|
|
В 65 км. к северу от Москвы расположился древний город Дмитров. В 2004 году он отметил свое 850-летие. Сегодня Дмитров - один из важных промышленных центров Московской области. Современные постройки удачно сочетаются с памятниками архитектуры - свидетелями многовековой истории Дмитрова.
История Дмитрова начинается с кремля. Земляной вал протяженностью 960 м с проходами на месте ворот - все, что дошло до наших дней от укрепленного феодального города Дмитрова, основанного Юрием Долгоруким более восьми столетий назад. Небольшой город Дмитров, расположившийся в заболоченной низине на берегах реки Яхромы, несмотря на переживаемые им разорения, постепенно рос и развивался, обрастая улицами и слободами. Большое значение для Дмитрова имело его включение в 1364 г. в состав Московского княжества. С тех пор его история тесно связана с Москвой.
Читать далее >>
|
Стихи Станислава Волкова. Музыка Натальи Финк
|