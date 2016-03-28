Сайты города Дмитрова

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Сегодня: 04.01.2017
Дмитров

Новости Дмитрова


1. ФК «Дмитров» вновь стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola»
13 сентября в Казани завершился всероссийский футбольный турнир «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в старшей возрастной группе. Триумфатором, как и два года назад, стал футбольный клуб «Дмитров». Юные футболисты получили не только чемпионский кубок, но и главный приз турнира — сертификат на поездку в международный футбольный лагерь COPA Coca-Cola.
16.09.2016


2. Трогай, люби, корми, общайся! Это здорово.
В нашем приятном городе Дмитров теперь каждое утро открывает двери и радует своих гостей самый настоящий стационарный контактный зоопарк по имени «Зёбра». Уютное место, где можно увлекательно провести досуг с детками
03.05.2016


3. Всемирный день поэзии отметили в музее-заповеднике "Дмитровский Кремль"
26 марта в музейной гостиной музея-заповедника "Дмитровский кремль" прошел творческий вечер "О, весна без конца и без краю…", посвященный этому празднику. На мероприятии выступали поэты, прозаики и музыканты из литературных объединений Дмитрова: "Студия "Автор" и "Дмитровские зори", а также гости из Москвы - представители музыкальной школы нового поколения "Голос Земли"
28.03.2016
Дмитров

Афиша Дмитрова


Фестиваль народного танца
10 сентября Начало 12:00

День города Дмитрова
10 сентября

Яблочный спас в Дмитрове
17 августа Начало 15:00

Игровая программа "Сладкая жизнь"
14 августа Начало 12:00

Танцевальный батл "Жаркое Лето 2016!"
13 августа Начало 11:00

На стадионе “Локомотив” г. Дмитрова состоится районный спортивный праздник “День физкультурника”
13 августа Начало 10:30

Концерт городского поселения Икша
13 августа Начало 13:00

Цветик — семицветик
11 августа Начало 12:00

Игровая программа "Готов к труду и обороне"
11 августа Начало 11:00

Танцевальный мастер-класс "Свобода движения"
30 июля Начало 17:00

Дмитров

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Историческая справка по городу Дмитрову


      В 65 км. к северу от Москвы расположился древний город Дмитров. В 2004 году он отметил свое 850-летие. Сегодня Дмитров - один из важных промышленных центров Московской области. Современные постройки удачно сочетаются с памятниками архитектуры - свидетелями многовековой истории Дмитрова.
      История Дмитрова начинается с кремля. Земляной вал протяженностью 960 м с проходами на месте ворот - все, что дошло до наших дней от укрепленного феодального города Дмитрова, основанного Юрием Долгоруким более восьми столетий назад. Небольшой город Дмитров, расположившийся в заболоченной низине на берегах реки Яхромы, несмотря на переживаемые им разорения, постепенно рос и развивался, обрастая улицами и слободами. Большое значение для Дмитрова имело его включение в 1364 г. в состав Московского княжества. С тех пор его история тесно связана с Москвой. Читать далее >>

Гимн города Дмитрова


Стихи Станислава Волкова. Музыка Натальи Финк

Герб города Дмитрова

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